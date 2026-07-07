Госдума приняла закон о раскрытии тарифов на денежные переводы

Новое правило, в частности, распространяет этот принцип и на размещение условий по потребительским кредитам. Закон позволит исключить скрытые платежи и ситуации, когда человек узнает о плате за перевод или обслуживание карты уже после совершения операции, пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.