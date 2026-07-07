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Госдума приняла закон о раскрытии тарифов на денежные переводы

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении закон о раскрытии тарифов на денежные переводы, сообщили в нижней палате.

Поправки обяжут банки публиковать в офисах, на сайтах и в приложениях полные условия денежных переводов, включая переводы через «Систему быстрых платежей» (СБП) по номеру телефона или по QR-коду.

Новое правило, в частности, распространяет этот принцип и на размещение условий по потребительским кредитам. Закон позволит исключить скрытые платежи и ситуации, когда человек узнает о плате за перевод или обслуживание карты уже после совершения операции, пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г.

В феврале 2025 г. инициативу поддержал Минфин.

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