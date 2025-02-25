Минфин поддержал поправки о раскрытии тарифов на денежные переводы
Законопроект предполагает предоставление Банку России (ЦБ) права устанавливать состав, порядок и сроки раскрытия операторами информации об условиях платежных и кредитных услуг как в местах их оказания, так и на официальных сайтах.
Согласно законопроекту, предлагается также прописать необходимость для кредиторов в местах оказания услуг и интернете публиковать иную информацию в случае, если требование о ее раскрытии установлено ЦБ в условиях договора потребительского кредита. Сейчас перечень публикуемой информации прописан в законе.
Минфин в проекте отзыва о законопроекте отметил избыточность предлагаемых регулятору полномочий в части раскрытия информации о потребительских кредитах. В министерстве считают, что соответствующие требования уже закреплены в законе о потребительском кредите. Ведомство также предложило внести юридико-технические правки в связи с изменениями законодательства, которое вступит в силу с 1 марта 2025 г. Ожидается, что правительство поддержит законопроект, если его доработают с учетом указанных замечаний.
Операторы по переводу денежных средств являются организациями или компаниями, которые занимаются осуществлением переводов денег между физическими или юридическими лицами.
12 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит так называемый период охлаждения в потребительском кредитовании. По нему банки и МФО обязаны предоставлять заемщику средства не ранее, чем через четыре часа, если сумма кредита варьируется от 50 000 до 200 000 руб., и не раньше, чем через 48 часов, если кредит превышает 200 000 руб. Эти новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо.