Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,285+0,91%CHKZ14 350-1,03%YAKG29,55-5,29%IMOEX2 190,39-0,17%RTSI906,42+2,25%RGBI111,47-0,38%RGBITR743,82-0,34%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ резко снизил курсы доллара и евро

Ведомости

Банк России снизил официальный курс доллара на 8 июля на 1,84 руб. – до 76,13 руб.

Курс евро стал ниже на 2,36 руб. и достиг отметки в 86,90 руб. Юань подешевел на 0,25 руб. ЦБ установил курс китайской валюты на уровне 11,21 руб.

Официальный курс доллара на 7 июля составил 77,97 руб., евро – 89,26 руб., юаня – 11,46 руб.

2 июля «Ведомости» со ссылкой на экспертов, которые участвовали в ходе сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках, писали, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. Они ожидают, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб.

Укрепление курса рубля в последние годы на 40% связано с циклическими факторами, на 40% – со структурными, еще 20% приходятся на внешние факторы, включая цены на сырье, оценивает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. На конец 2024 г. курс доллара составлял 101,68 руб./$, он снизился на 23,02% ко 2 июля 2026 г., до 78,27 руб./$.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь