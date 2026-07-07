ЦБ резко снизил курсы доллара и евро
Банк России снизил официальный курс доллара на 8 июля на 1,84 руб. – до 76,13 руб.
Курс евро стал ниже на 2,36 руб. и достиг отметки в 86,90 руб. Юань подешевел на 0,25 руб. ЦБ установил курс китайской валюты на уровне 11,21 руб.
Официальный курс доллара на 7 июля составил 77,97 руб., евро – 89,26 руб., юаня – 11,46 руб.
2 июля «Ведомости» со ссылкой на экспертов, которые участвовали в ходе сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках, писали, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. Они ожидают, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб.
Укрепление курса рубля в последние годы на 40% связано с циклическими факторами, на 40% – со структурными, еще 20% приходятся на внешние факторы, включая цены на сырье, оценивает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. На конец 2024 г. курс доллара составлял 101,68 руб./$, он снизился на 23,02% ко 2 июля 2026 г., до 78,27 руб./$.