ЦБ резко снизил курсы доллара и евро

2 июля «Ведомости» со ссылкой на экспертов, которые участвовали в ходе сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках, писали, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. Они ожидают, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб.