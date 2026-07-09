ЦБ понизил курсы доллара, евро и юаня
Банк России установил официальный курс доллара на 10 июля на уровне 75,93 руб. Регулятор понизил его на 0,47 руб.
Курс евро подешевел значительнее – на 0,76 руб. и достиг отметки 86,59 руб. ЦБ опустил юань на 0,06 руб. до 11,16 руб.
Официальный курс доллара на 9 июля составляет 76,40 руб., евро – 87,35 руб., юаня – 11,22 руб.
2 июля «Ведомости» писали, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. Опрошенные эксперты ожидали, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб.
Укрепление курса рубля в последние годы на 40% связано с циклическими факторами, на 40% – со структурными, еще 20% приходятся на внешние факторы, включая цены на сырье, оценивает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец.