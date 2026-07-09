ЦБ понизил курсы доллара, евро и юаня

2 июля «Ведомости» писали, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. Опрошенные эксперты ожидали, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб.