В МВД рассказали, как банки определяют мошенничество

Активность телефонных разговоров за шесть часов до банковской операции также указывает на аферистов, отметили в министерстве. В списке ЦБ есть также изменение характеристик телефона, с которого клиент снимает деньги, наличие на устройстве вредоносных программ, а также пять и более отказов в выдаче средств за день.