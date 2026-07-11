В МВД рассказали, как банки определяют мошенничество
Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Главные из них: снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 000 руб. через СБП и смена номера телефона для авторизации в мобильном банке. Об этом рассказали ТАСС в МВД.
Банки вычисляют нехарактерное для клиента поведение. Например, если наличные снимают в непривычное время суток или в отдаленном банкомате. Подозрительным выглядит снятие нетипичной суммы денег, а также запрос на выдачу средств не свойственным клиенту способом.
Активность телефонных разговоров за шесть часов до банковской операции также указывает на аферистов, отметили в министерстве. В списке ЦБ есть также изменение характеристик телефона, с которого клиент снимает деньги, наличие на устройстве вредоносных программ, а также пять и более отказов в выдаче средств за день.
1 июля в УБК МВД России сообщили, что злоумышленники все чаще используют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии. Сначала жертве звонят с безобидным бытовым поводом и просят назвать код из СМС. Сам по себе этот код не дает доступа к деньгам, но создает у человека тревогу и ощущение, что он совершил нечто нежелательное.
Через некоторое время следует второй звонок. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности, сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим, и для убедительности ссылаются на тот самый код. Жертва, уже встревоженная, начинает доверять «представителям органов» и под их руководством совершает финансовые операции.