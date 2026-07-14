ЦБ повысил курсы доллара и евро почти на рубль
Банк России установил официальный курс доллара на 15 июля на уровне 77,49 руб., повысив его на 0,87 руб.
Евро подорожал на 0,95 руб. и стал стоить 88,53 руб. Курс юаня стал выше на 0,09 руб. и достиг уровня 11,38 руб.
Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76,62 руб., евро – 87,58 руб., юаня – 11,29 руб.
2 июля «Ведомости» со ссылкой на экспертов, которые участвовали в ходе сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках, писали, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. Они ожидают, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб.
Укрепление курса рубля в последние годы на 40% связано с циклическими факторами, на 40% – со структурными, еще 20% приходятся на внешние факторы, включая цены на сырье, оценивает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. На конец 2024 г. курс доллара составлял 101,68 руб./$, он снизился на 23,02% ко 2 июля 2026 г. до 78,27 руб./$.