Пользователи пожаловались на сбой в приложении Т-банка

По состоянию на 11:39, за последний час число жалоб достигло 1100. По 5% из их общего количества пришлось на Санкт-Петербург и Московскую область. Еще по 4% пользователей, заметивших сбой, находятся в Москве и Самарской области, 3% – в Ленинградской области.