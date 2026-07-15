Пользователи пожаловались на сбой в приложении Т-банка
По состоянию на 11:39, за последний час число жалоб достигло 1100. По 5% из их общего количества пришлось на Санкт-Петербург и Московскую область. Еще по 4% пользователей, заметивших сбой, находятся в Москве и Самарской области, 3% – в Ленинградской области.
Большая часть жалоб относится к работе мобильного приложения (45%). Сбой сайта отметили 35% пользователей.
Сервис «Сбой.РФ» также зафиксировал 656 жалоб на работу сервисов Т-банка. Проблемы отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской, Архангельской областях и в других регионах.
«Ведомости» направили запрос с банк.
14 июля сбои наблюдались в работе приложений и платформ GitHub, Google и Apple. Роскомнадзор отмечал, что не ограничивал к ним доступ.