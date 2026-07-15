Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,537+0,56%BRZL1 244+6,69%CHKZ14 950-1,97%IMOEX2 122,99-2,2%RTSI863,04-2,2%RGBI112,46-0,12%RGBITR752,15-0,09%
Главная / Финансы /

Пользователи пожаловались на сбой в приложении Т-банка

Ведомости

Пользователи направили 3700 жалоб за сутки на сбой в работе мобильного приложения и сайта Т-банка, следует из данных сервиса DownDetector.

По состоянию на 11:39, за последний час число жалоб достигло 1100. По 5% из их общего количества пришлось на Санкт-Петербург и Московскую область. Еще по 4% пользователей, заметивших сбой, находятся в Москве и Самарской области, 3% – в Ленинградской области.

Большая часть жалоб относится к работе мобильного приложения (45%). Сбой сайта отметили 35% пользователей.

Сервис «Сбой.РФ» также зафиксировал 656 жалоб на работу сервисов Т-банка. Проблемы отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской, Архангельской областях и в других регионах.

«Ведомости» направили запрос с банк.

14 июля сбои наблюдались в работе приложений и платформ GitHub, Google и Apple. Роскомнадзор отмечал, что не ограничивал к ним доступ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её