Роскомнадзор не ограничивал работу GitHub, Google и Apple

Проблемы с доступом к GitHub фиксируются с начала мая 2026 г. Пользователи жаловались на невозможность зайти в репозитории и скачать файлы. При этом Роскомнадзор дважды – 8 и 20 мая – официально сообщал, что доступ к GitHub не ограничивается и API работает без сбоев. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин 12 мая заявил, что GitHub фактически уходит с российского рынка, а доля неудачных соединений превысила 16%. Он призвал разработчиков переносить проекты на альтернативные площадки.