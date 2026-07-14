Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KMAZ44,10%CNY Бирж.11,409+0,71%IMOEX2 183,85+0,9%RTSI897,87+0,9%RGBI112,3-0,33%RGBITR750,9-0,29%
Главная / Технологии /

Роскомнадзор не ограничивал работу GitHub, Google и Apple

Ведомости

Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Ранее российские пользователи сообщали о проблемах с подключением к этим платформам.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», – говорится в ответе ведомства на запрос «Ведомостей». 

Сегодня утром пользователи из России начали жаловаться на работу GitHub. Большинство проблем зафиксировали в Москве (8%). Еще 6% жалоб зарегистрировали в Санкт-Петербурге, по 5% – в Приморском и Алтайском краях, 4% – в Свердловской области.

Следом сбои появились и в работе Google. За сутки число жалоб достигло 1600. Больше всего проблем зарегистрировано в Москве (6%). Еще 5% пришлись на Санкт-Петербург, по 4% – на Новосибирскую и Московскую области, 3% – на Самарскую область. Одновременно пользователи сообщали о недоступности сайта Apple. Среди наиболее частых неполадок пользователи отмечают сбой работы сайта (41%), общий сбой (38%). На сбой работы мобильного приложения Apple приходится 19% жалоб.

Проблемы с доступом к GitHub фиксируются с начала мая 2026 г. Пользователи жаловались на невозможность зайти в репозитории и скачать файлы. При этом Роскомнадзор дважды – 8 и 20 мая – официально сообщал, что доступ к GitHub не ограничивается и API работает без сбоев. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин 12 мая заявил, что GitHub фактически уходит с российского рынка, а доля неудачных соединений превысила 16%. Он призвал разработчиков переносить проекты на альтернативные площадки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте