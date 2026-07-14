Роскомнадзор не ограничивал работу GitHub, Google и Apple
Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Ранее российские пользователи сообщали о проблемах с подключением к этим платформам.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», – говорится в ответе ведомства на запрос «Ведомостей».
Сегодня утром пользователи из России начали жаловаться на работу GitHub. Большинство проблем зафиксировали в Москве (8%). Еще 6% жалоб зарегистрировали в Санкт-Петербурге, по 5% – в Приморском и Алтайском краях, 4% – в Свердловской области.
Следом сбои появились и в работе Google. За сутки число жалоб достигло 1600. Больше всего проблем зарегистрировано в Москве (6%). Еще 5% пришлись на Санкт-Петербург, по 4% – на Новосибирскую и Московскую области, 3% – на Самарскую область. Одновременно пользователи сообщали о недоступности сайта Apple. Среди наиболее частых неполадок пользователи отмечают сбой работы сайта (41%), общий сбой (38%). На сбой работы мобильного приложения Apple приходится 19% жалоб.
Проблемы с доступом к GitHub фиксируются с начала мая 2026 г. Пользователи жаловались на невозможность зайти в репозитории и скачать файлы. При этом Роскомнадзор дважды – 8 и 20 мая – официально сообщал, что доступ к GitHub не ограничивается и API работает без сбоев. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин 12 мая заявил, что GitHub фактически уходит с российского рынка, а доля неудачных соединений превысила 16%. Он призвал разработчиков переносить проекты на альтернативные площадки.