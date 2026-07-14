Сайт Apple перестал открываться в России

Сайт Apple перестал открываться в РоссииДоступ к ресурсу можно получить только при включенном VPN
Пользователи сообщили о сбоях при открытии сайта Apple на территории России, следует из данных сервиса DownDetector. Получить доступ к ресурсу удается только при использовании VPN.
По данным сервиса, за последний час зарегистрировано 48 жалоб на работу сайта. За последние сутки сервис зафиксировал 61 обращение. Наибольшее количество жалоб отмечается в Москве (7%), в Волгоградской области – 6%, в Новосибирской, Самарской и Новгородской областях – 5%.
Среди наиболее частых неполадок пользователи отмечают сбой работы сайта (41%), общий сбой (38%). На сбой работы мобильного приложения Apple приходится 19% жалоб.
Российские пользователи также массово жалуются на сбои в работе платформы для хостинга IT-проектов GitHub, к 11:03 количество жалоб достигло 106.
1 июля ФАС выдала предупреждение и потребовала от Apple «устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем». Служба также потребовала исполнить обязанности по предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS. Основанием для выдачи предупреждения стало также неисполнение требований о предустановке Max и российского магазина приложений. Предупреждение должно быть исполнено до 15 июля. В противном случае ФАС пообещала возбудить дело. Если будет установлено, что компания нарушила закон о защите конкуренции, ей, по предварительной оценке, грозит штраф до 4 млрд руб., отметили в ведомстве.
25 июня Apple удалила из App Store приложения группы VK. Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления основное приложение VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». В VK подчеркнули, что Apple удалила приложения VK без предупреждений, в одностороннем порядке.