Сайт Apple перестал открываться в России

1 июля ФАС выдала предупреждение и потребовала от Apple «устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем». Служба также потребовала исполнить обязанности по предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS. Основанием для выдачи предупреждения стало также неисполнение требований о предустановке Max и российского магазина приложений. Предупреждение должно быть исполнено до 15 июля. В противном случае ФАС пообещала возбудить дело. Если будет установлено, что компания нарушила закон о защите конкуренции, ей, по предварительной оценке, грозит штраф до 4 млрд руб., отметили в ведомстве.