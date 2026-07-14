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Главная / Технологии /

Пользователи в России массово жалуются на проблемы с доступом к GitHub

Ведомости

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе платформы для хостинга IT-проектов GitHub, следует из данных сервиса DownDetector.

К 11:03 количество жалоб достигло 106. Большинство проблем зафиксировали в Москве (8%). Еще 6% жалоб зарегистрировали в Санкт-Петербурге, по 5% – в Приморском и Алтайском краях, 4% – в Свердловской области.

В последние 24 часа пользователи отмечали сбои в работе сайта (96%) и оповещений (4%).

Сервис «Сбой.РФ» зафиксировал только 11 жалоб 14 июля.

В мае в СМИ и социальных сетях появлялись сообщения о трудностях при работе с платформой, однако в Роскомнадзоре уверяли, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается. Проведенная специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования проверка тоже проблем не выявила. 12 мая первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявлял, что GitHub фактически уходит с российского рынка, разработчики все чаще сталкиваются со сбоями.

GitHub - это онлайн-платформа, с помощью которой разработчики могут хранить код, управлять его версиями, а также совместно работать над проектами.

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