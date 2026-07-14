Пользователи в России массово жалуются на проблемы с доступом к GitHub
Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе платформы для хостинга IT-проектов GitHub, следует из данных сервиса DownDetector.
К 11:03 количество жалоб достигло 106. Большинство проблем зафиксировали в Москве (8%). Еще 6% жалоб зарегистрировали в Санкт-Петербурге, по 5% – в Приморском и Алтайском краях, 4% – в Свердловской области.
В последние 24 часа пользователи отмечали сбои в работе сайта (96%) и оповещений (4%).
Сервис «Сбой.РФ» зафиксировал только 11 жалоб 14 июля.
В мае в СМИ и социальных сетях появлялись сообщения о трудностях при работе с платформой, однако в Роскомнадзоре уверяли, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается. Проведенная специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования проверка тоже проблем не выявила. 12 мая первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявлял, что GitHub фактически уходит с российского рынка, разработчики все чаще сталкиваются со сбоями.
GitHub - это онлайн-платформа, с помощью которой разработчики могут хранить код, управлять его версиями, а также совместно работать над проектами.