Пользователи в России массово жалуются на проблемы с доступом к GitHub

В мае в СМИ и социальных сетях появлялись сообщения о трудностях при работе с платформой, однако в Роскомнадзоре уверяли, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается. Проведенная специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования проверка тоже проблем не выявила. 12 мая первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявлял, что GitHub фактически уходит с российского рынка, разработчики все чаще сталкиваются со сбоями.