Горелкин призвал российских разработчиков переносить проекты из GitHub
Платформа GitHub фактически уходит из России и дискриминирует российских пользователей, заявил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
По словам депутата, российские разработчики все чаще сталкиваются с проблемами доступа к сервису, а доля неудачных соединений с GitHub уже превысила 16%. «Проблема коснулась только пользователей из РФ», – отметил Горелкин.
При этом Роскомнадзор заявляет, что не ограничивает работу платформы в России. Речь идет о «сознательной дискриминации российских пользователей администрацией платформы», считает депутат.
Горелкин напомнил, что GitHub принадлежит Microsoft, которая ранее прекратила часть деятельности в России. «Не нужно удивляться проблемам с доступом к GitHub с территории РФ – думаю, что количество неудачных соединений с 16% уже скоро достигнет всех 100%», – заключил парламентарий.
Он рекомендовал российским разработчикам переносить проекты на альтернативные Git-репозитории, в том числе отечественные платформы.
По мнению Горелкина, в ближайшие годы мир столкнется с дальнейшей фрагментацией интернета и появлением национальных цифровых экосистем вместо глобальных сервисов. «<...> Вместо глобальных сервисов, к которым все привыкли, в разных странах будут появляться свои решения», – заявил он.