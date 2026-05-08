CNY Бирж.10,912-0,35%CHKZ16 500+0,92%OKEY44,7+0,02%IMOEX2 602,32-0,5%RTSI1 103,37-0,07%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,97-0,08%
Роскомнадзор: доступ к ресурсам GitHub не ограничивается

Доступ к онлайн-платформе GitHub в России сейчас не ограничен. Об этом «Ведомостям» сообщили в Роскомнадзоре.

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», – говорится в сообщении.

До этого в СМИ и соцсетях появились сообщения о проблемах с доступом к GitHub – крупнейшей платформе для размещения IT-проектов и совместной разработки программного обеспечения.

По данным системы мониторинга сетевых аномалий OONI, доступность платформы начала снижаться с начала мая 2026 г. На этом фоне пользователи стали жаловаться на проблемы с подключением, невозможность зайти в репозитории и скачать файлы.

7 мая Роскомнадзор также опроверг сообщения о возможной блокировке игр от разработчиков The Sims и GTA. В ведомстве пояснили, что «планов блокировки этих игр нет», и предупредили об ответственности за распространение фейков.

