Роскомнадзор: доступ к ресурсам GitHub не ограничивается
Доступ к онлайн-платформе GitHub в России сейчас не ограничен. Об этом «Ведомостям» сообщили в Роскомнадзоре.
«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», – говорится в сообщении.
До этого в СМИ и соцсетях появились сообщения о проблемах с доступом к GitHub – крупнейшей платформе для размещения IT-проектов и совместной разработки программного обеспечения.
По данным системы мониторинга сетевых аномалий OONI, доступность платформы начала снижаться с начала мая 2026 г. На этом фоне пользователи стали жаловаться на проблемы с подключением, невозможность зайти в репозитории и скачать файлы.
7 мая Роскомнадзор также опроверг сообщения о возможной блокировке игр от разработчиков The Sims и GTA. В ведомстве пояснили, что «планов блокировки этих игр нет», и предупредили об ответственности за распространение фейков.