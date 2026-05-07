РКН опроверг планы по блокировке The Sims и GTA
Роскомнадзор (РКН) не собирается блокировать игры от разработчиков The Sims и GTA. Об этом «Ведомостям» заявили в надзорной службе.
«Никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет», – говорится в сообщении.
Заявляется, что сообщения не соответствуют действительности. В РКН предупредили СМИ об «ответственности за распространение фейковой информации».
«Коммерсантъ» писал 7 мая, что с начала 2026 г. РКН подал иски минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям-разработчикам игр. Речь идет о таких компаниях, как Electronic Arts (выпускает серии The Sims, Battlefield, FIFA) и Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption).
При этом в РКН подтвердили изданию, что иски поданы были и претензии связаны с отказом компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных. Отдельных решений по блокировке игр не поступало.