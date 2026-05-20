Роскомнадзор не выявил проблем с доступом к GitHub в России
Роскомнадзор не фиксирует проблем с доступом и функционалом ресурсов GitHub. Об этом «Ведомостям» сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что доступ к ресурсам платформы не ограничивается. Проведенная специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования проверка тоже проблем не выявила.
«API работает без сбоев. Регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме», – уточнили в Роскомнадзоре.
8 мая в ведомстве уже сообщали, что доступ к GitHub в России не ограничен. Перед этим в СМИ и социальных сетях появлялись сообщения о трудностях при работе с платформой – крупнейшим сервисом для размещения IT-проектов и совместной разработки программного обеспечения.
12 мая первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявлял, что GitHub фактически уходит с российского рынка, работа с платформой для пользователей из РФ ограничивается. По его словам, разработчики все чаще сталкиваются со сбоями при подключении к сервису, а доля неудачных соединений превысила 16%.
Он также напомнил, что GitHub принадлежит Microsoft, которая до этого прекратила часть деятельности в России. По оценке Горелкина, количество проблемных подключений может вырасти. Поэтому парламентарий рекомендовал российским разработчикам переносить проекты на альтернативные Git-репозитории, включая отечественные платформы.