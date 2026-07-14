Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB9,85+0,2%CNY Бирж.11,413+0,75%IMOEX2 185,28+0,96%RTSI898,46+0,96%RGBI112,3-0,33%RGBITR750,9-0,29%
Главная / Технологии /

Пользователи в России пожаловались на сбой в работе Google

Ведомости

В России зафиксировали сбой в работе Google, сообщил сервис DownDetector. По данным на 11:45, за последний час пользователи пожаловались на проблемы с браузером 992 раза.

За сутки число жалоб достигло 1600. Больше всего проблем зарегистрировано в Москве (6%). Еще 5% пришлись на Санкт-Петербург, по 4% – на Новосибирскую и Московскую области, 3% – на Самарскую область.

Сбой в работе сайта пользователи отмечали в 90% случаев. В 2% жалобы связаны с работой мобильного приложения. Сервис «Сбой.РФ» также зафиксировал 716 обращений пользователей 14 июля.

14 июля также сообщалось о массовом сбое в работе платформы для хостинга IT-проектов GitHub. В последние сутки пользователи отмечали сбои в работе сайта (96%) и оповещений (4%).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь