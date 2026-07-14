Пользователи в России пожаловались на сбой в работе Google
В России зафиксировали сбой в работе Google, сообщил сервис DownDetector. По данным на 11:45, за последний час пользователи пожаловались на проблемы с браузером 992 раза.
За сутки число жалоб достигло 1600. Больше всего проблем зарегистрировано в Москве (6%). Еще 5% пришлись на Санкт-Петербург, по 4% – на Новосибирскую и Московскую области, 3% – на Самарскую область.
Сбой в работе сайта пользователи отмечали в 90% случаев. В 2% жалобы связаны с работой мобильного приложения. Сервис «Сбой.РФ» также зафиксировал 716 обращений пользователей 14 июля.
14 июля также сообщалось о массовом сбое в работе платформы для хостинга IT-проектов GitHub. В последние сутки пользователи отмечали сбои в работе сайта (96%) и оповещений (4%).