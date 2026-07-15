Банк России обновил ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО

30 июня в Банке России объявили, что в России начнет действовать новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Также изменение затрагивает учет затрат на детали одноразового использования: уплотнители, наклейки и др. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме.