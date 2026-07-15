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Банк России обновил ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО

Ведомости

Банк России представил обновленный ренкинг страховых компаний по количеству жалоб на ОСАГО за 2025 г., включив в него не только обоснованные обращения, но и жалобы, которые были полностью или частично удовлетворены финансово уполномоченным. Об этом заявили в Центробанке.

По данным ЦБ, место каждой страховой компании в ренкинге определяется количеством жалоб в расчете на каждые 10 000 заключенных договоров ОСАГО. Как отмечает Банк России, обновленный подход позволит автовладельцам более полно оценивать качество работы страховщиков на рынке обязательного автострахования.

Результаты регулятор опубликовал в двух отдельных таблицах. В первую вошли страховщики с клиентской базой более 3 млн договоров ОСАГО, во вторую – компании, у которых число заключенных договоров пока не достигло этого уровня. Такой формат, по оценке регулятора, позволяет корректнее сравнивать участников рынка с сопоставимым количеством клиентов.

При этом в ренкинг не включаются страховые организации, в отношении которых зафиксирована только одна обоснованная жалоба, а также компании со слишком небольшой клиентской базой по сравнению с другими участниками второй группы. Кроме того, не учитываются решения финансового уполномоченного, которые находятся на стадии судебного обжалования.

30 июня в Банке России объявили, что в России начнет действовать новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Также изменение затрагивает учет затрат на детали одноразового использования: уплотнители, наклейки и др. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме.

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