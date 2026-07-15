«Совкомбанк страхование» нарастило уставный капитал почти в три раза

В 2025 г. чистая прибыль Совкомбанка по МСФО сократилась на 31% и составила 53,2 млрд руб., в то время как по итогам 2024 г. кредитная организация заработала 77,2 млрд руб. Таким образом, на дивиденды может быть направлено около 15% от прибыли.