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Главная / Финансы /

«Совкомбанк страхование» нарастило уставный капитал почти в три раза

Ведомости

АО «Совкомбанк страхование» (входит в Совкомбанк) увеличила уставный капитал почти в три раза – с 3,5 млрд руб. до 10 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Результат обеспечен за счет повышения номинальной стоимости акций – с 33,34 руб. до 94,83 руб. При этом доли акционеров в уставном капитале остались без изменений. Новая величина уставного капитала зарегистрирована ФНС и уже отражена в ЕГРЮЛ.

«Мы инвестируем в долгосрочное развитие, чтобы предлагать клиентам надежную страховую защиту и поддерживать высокий уровень сервиса», – прокомментировал генеральный директор Совкомбанк Страхование Игорь Лаппи.

В 2025 г. чистая прибыль Совкомбанка по МСФО сократилась на 31% и составила 53,2 млрд руб., в то время как по итогам 2024 г. кредитная организация заработала 77,2 млрд руб. Таким образом, на дивиденды может быть направлено около 15% от прибыли.

Набсовет также порекомендовал пополнить резервный фонд банка на 9,1 млн руб., а остальную часть прибыли оставить нераспределенной.

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