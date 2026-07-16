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Главная / Финансы /

ЦБ поднял курс доллара выше 78 рублей

Ведомости

Официальный курс доллара от Банка России на 17 июля составил 78,32 руб. Регулятор повысил его на 0,36 руб.

Евро подорожал на 0,42 руб. – до 89,33 руб. Курс юаня вырос незначительно – на 0,0003 руб. Его стоимость в целом выражении осталась неизменной – 11,51 руб.

ЦБ установил курс доллара на 16 июля на уровне 77,96 руб., евро – 88,91 руб., юаня – 11,51 руб.

Ранее первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.

На минувшей неделе представитель Банка России заявил, что около 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий.

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