Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,535+0,54%BRZL1 260+8,06%CHKZ14 950-1,97%IMOEX2 122,67-2,22%RTSI862,92-2,22%RGBI112,46-0,12%RGBITR752,15-0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Газпромбанк спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года

Ведомости

Согласно прогнозу Газпромбанка, на конец 2026 г. рубль будет находиться в промежутке 88–90 руб./$. Об этом «Ведомостям» сообщил первый вице-президент, глава блока рынков капитала финорганизации Денис Шулаков.

По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы. Текущий курс рубля, составляющий на 14 июля 11,47 руб. за юань и 77,49 руб. за доллар, заметно повышает интерес к этому рынку. Вероятность ослабления рубля оценивается выше, чем вероятность его укрепления.

На минувшей неделе представитель Банка России заявил, что около 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий.

Денис Шулаков: «IPO – это не пирожки»

Инвестиции / Интервью

При этом игнорировать подобные «шоки неэффективности» нельзя: через трансмиссионный механизм они переносятся в цены, отметил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н. Сергей Заверский.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте