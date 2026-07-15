Газпромбанк спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года
Согласно прогнозу Газпромбанка, на конец 2026 г. рубль будет находиться в промежутке 88–90 руб./$. Об этом «Ведомостям» сообщил первый вице-президент, глава блока рынков капитала финорганизации Денис Шулаков.
По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы. Текущий курс рубля, составляющий на 14 июля 11,47 руб. за юань и 77,49 руб. за доллар, заметно повышает интерес к этому рынку. Вероятность ослабления рубля оценивается выше, чем вероятность его укрепления.
На минувшей неделе представитель Банка России заявил, что около 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий.
При этом игнорировать подобные «шоки неэффективности» нельзя: через трансмиссионный механизм они переносятся в цены, отметил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н. Сергей Заверский.