Газпромбанк спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года

По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы. Текущий курс рубля, составляющий на 14 июля 11,47 руб. за юань и 77,49 руб. за доллар, заметно повышает интерес к этому рынку. Вероятность ослабления рубля оценивается выше, чем вероятность его укрепления.