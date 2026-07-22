Банк «Элемент» включили в систему страхования вкладов

1 июля сообщалось, что на российском банковском рынке впервые за несколько лет появился новый игрок – банк «Элемент». Об этом сообщал «Интерфакс». По данным системы СПАРК, уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд руб. Учредителем банка является Вадим Логофет, работавший до этого в Sberbank CIB и энергокомпании «Квадра», а сейчас занимающий должность управляющего партнера консалтинговой компании Gardiner Resources. Председателем правления банка назначена Ольга Юдакова, которая до этого работала в МКБ.