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Банк «Элемент» включили в систему страхования вкладов

Ведомости

Банк «Элемент» с 22 июля включен в реестр участников системы обязательного страхования вкладов под номером 1021. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Кредитная организация получила универсальную лицензию Банка России на проведение банковских операций в рублях и иностранной валюте, включая привлечение средств физлиц во вклады, а также на операции с драгоценными металлами.

По данным АСВ, сейчас в систему страхования вкладов входят 556 кредитных организаций. Из них 278 являются действующими банками с правом привлекать средства физических лиц во вклады и открывать банковские счета, три кредитные организации утратили такое право, а еще 275 находятся в процессе ликвидации.

1 июля сообщалось, что на российском банковском рынке впервые за несколько лет появился новый игрок – банк «Элемент». Об этом сообщал «Интерфакс». По данным системы СПАРК, уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд руб. Учредителем банка является Вадим Логофет, работавший до этого в Sberbank CIB и энергокомпании «Квадра», а сейчас занимающий должность управляющего партнера консалтинговой компании Gardiner Resources. Председателем правления банка назначена Ольга Юдакова, которая до этого работала в МКБ.

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