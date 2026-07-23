«Сбер» запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные»
«Сбер» запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные». Об этом говорится на сайте кредитной организации.
Обменять валюту уже можно в банкоматах в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково». Доступны наличные доллары, дирхамы, евро и юани. Банковская карта для такой операции не нужна. Лимит установлен на уровне в 40 000 руб. Для обмена суммы, которая превышает лимит, нужно обратиться в офис банка.
Первые валютные банкоматы установлены в 30 населенных пунктах. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Смоленск, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск.
В 2023 г. такая функция появилась в банкоматах Т-банка (тогда он еще именовался «Тинькофф»). Заявлялось, что на операции клиентов по обмену валюты таким способом не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты. Курс и сумма покупки в рублях рассчитаются автоматически и отражаются на экране перед клиентом.