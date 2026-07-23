Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
EUTR37,4-14,61%CNY Бирж.11,579+0,3%IMOEX2 130,35-0,27%RTSI855,18-0,27%RGBI112,53-0,04%RGBITR754,550%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

«Сбер» запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные»

Ведомости

«Сбер» запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные». Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Обменять валюту уже можно в банкоматах в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково». Доступны наличные доллары, дирхамы, евро и юани. Банковская карта для такой операции не нужна. Лимит установлен на уровне в 40 000 руб. Для обмена суммы, которая превышает лимит, нужно обратиться в офис банка.

Первые валютные банкоматы установлены в 30 населенных пунктах.  Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Смоленск, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск.

В 2023 г. такая функция появилась в банкоматах Т-банка (тогда он еще именовался «Тинькофф»). Заявлялось, что на операции клиентов по обмену валюты таким способом не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты. Курс и сумма покупки в рублях рассчитаются автоматически и отражаются на экране перед клиентом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте