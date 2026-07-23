«Сбер» запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные»

В 2023 г. такая функция появилась в банкоматах Т-банка (тогда он еще именовался «Тинькофф»). Заявлялось, что на операции клиентов по обмену валюты таким способом не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты. Курс и сумма покупки в рублях рассчитаются автоматически и отражаются на экране перед клиентом.