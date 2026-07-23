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ЦБ незначительно понизил курсы доллара и евро

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 24 июля на уровне 78,40 руб. Регулятор снизил стоимость валюты на 0,07 руб.

Евро подешевел на 0,16 руб. и достиг отметки в 89,44 руб. Юань подорожал минимально. ЦБ оставил китайскую валюту на уровне 11,58 руб.

Официальный курс доллара на 23 июля составил 78,48 руб., евро – 89,60 руб., юаня – 11,58.

15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. Он отметил, что объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.

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