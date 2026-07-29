Индекс RGBI взял рубеж в 115 пунктов
Индекс государственных облигаций RGBI в ходе торгов преодолел отметку в 115 пунктов, поднявшись до 115,45. Это значение стало максимальным за последние три месяца. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
За день индикатор прибавил 0,83%, начав торги на уровне 114,72. На этой отметке индекс не был с конца июня – тогда он составлял около 115 пунктов.
По данным Банка России на 27 июля, объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июне снизился на 49 млрд руб. и достиг 980 млрд руб. Разница составила 4,8%. Доля нерезидентов на рынке составила 3%, сократившись на 0,2 п. п. С начала 2026 г. объем инвестиций нерезидентов снизился на 28 млрд руб. Ранее сумма составляла 1,8 трлн руб.