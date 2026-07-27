Доля инвестиций в ОФЗ нерезидентов снизилась до 3% в июне

Министерство финансов России зарегистрировало два выпуска ОФЗ с переменным купонным доходом общим объемом 1,5 трлн руб. Речь идет о серии № 29030RMFS с погашением в октябре 2037 г. объемом 500 млрд руб. по номинальной стоимости и серии № 29031RMFS с погашением в июле 2042 г. объемом 1 трлн руб.