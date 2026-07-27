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Главная / Инвестиции /

Доля инвестиций в ОФЗ нерезидентов снизилась до 3% в июне

Ведомости

Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в июне снизился на 49 млрд руб. и достиг 980 млрд руб. Разница составила 4,8%, следует из данных Банка России.

Доля нерезидентов на рынке сократилась на 0,2 п. п. до 3%. С начала года объем инвестиций нерезидентов снизился на 28 млрд руб. с 1,8 трлн руб.

Объем всего рынка РФЗ в июне вырос на 403 млрд руб. Рост составил 1,2% за месяц. С начала года он увеличился на 2,98 трлн руб.

Объем облигаций в обращении на российском рынке к 1 июля 2026 г. составил 72,8 трлн руб. По данным регулятора на июнь, объем задолженности по облигациям в корпоративном секторе увеличился на 3,5% до 36,4 трлн руб.

Министерство финансов России зарегистрировало два выпуска ОФЗ с переменным купонным доходом общим объемом 1,5 трлн руб. Речь идет о серии № 29030RMFS с погашением в октябре 2037 г. объемом 500 млрд руб. по номинальной стоимости и серии № 29031RMFS с погашением в июле 2042 г. объемом 1 трлн руб.

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