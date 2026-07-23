Минфин подготовил два новых выпуска ОФЗ-ПК на 1,5 трлн рублей

В Минфине сообщили о выпуске облигаций ОФЗ-ПК серии № 29030RMFS с погашением в октябре 2037 г. объемом 500 млрд руб. по номинальной стоимости и серии № 29031RMFS с погашением в июле 2042 г. объемом 1 трлн руб. Оба выпуска относятся к инструментам с переменным купонным доходом.