Минфин подготовил два новых выпуска ОФЗ-ПК на 1,5 трлн рублей
Министерство финансов России зарегистрировало два выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) общим объемом 1,5 трлн руб. Об этом сообщили в ведомстве.
В Минфине сообщили о выпуске облигаций ОФЗ-ПК серии № 29030RMFS с погашением в октябре 2037 г. объемом 500 млрд руб. по номинальной стоимости и серии № 29031RMFS с погашением в июле 2042 г. объемом 1 трлн руб. Оба выпуска относятся к инструментам с переменным купонным доходом.
Ставки купонов по новым облигациям будут рассчитываться на основе срочной версии индикатора RUONIA, который публикуется Банком России. Как уточнили в министерстве, размер купонного дохода будет определяться исходя из значений ставки на срок три месяца, зафиксированных на дату, предшествующую на семь календарных дней окончанию соответствующего купонного периода.
В ведомстве также отметили, что сроки проведения аукционов по размещению новых выпусков ОФЗ-ПК пока не определены. Даты будут объявлены после принятия Минфином решения о возобновлении аукционов по продаже государственных облигаций с учетом текущей ситуации на финансовом рынке.
20 июля Минфин приостановил аукционы по размещению ОФЗ для содействия стабилизации рыночной ситуации. Индекс государственных облигаций составлял 110,45 п. Однако после сообщения Минфина его значение выросло до 111,27 п. С начала года показатель снизился на 5,77%.
15 июля ведомство сообщило, что аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29028 признан несостоявшимся. Причина состоит в том, что отсутствовали заявки по приемлемым уровням цен. Аукцион должен был пройти 15 июля.
Минфин также информировал, что не стал проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.