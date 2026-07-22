Надолго ли индекс Мосбиржи задержится в зеленой зоне

Надолго ли индекс Мосбиржи задержится в зеленой зонеДля долгосрочного роста нужен позитив в геополитике, ДКП и разрешение топливного кризиса
- Надолго ли отскок
- Мало причин для роста
- Как действовать инвестору
Последние два дня фондовый рынок начал расти после самой длительной серии снижения за всю историю, в течение которой индекс Мосбиржи падал 19 недель подряд. 20 июля бенчмарк упал ниже 1900 пунктов впервые с 10 октября 2022 г., но в итоге сумел закрыться в плюсе на 2,16%, а 21 июля продолжил расти и закрылся в основную сессию на уровне 2078,78, прибавив за день почти 4%. Но с начала года индекс Мосбиржи потерял четверть – 24,86%.
На фоне общего падения рынка достигали «дна» некоторые голубые фишки.
Акции «Газпрома» обновили минимумы с 2008 г. – 83,98 руб. К 21 июля бумаги подорожали на 1,8%.
Ценные бумаги ВТБ 20 июля упали до исторического минимума (55,89 руб.), а на следующий день постепенно восстанавливались, торгуясь по 56,72 руб.
Акции «Алросы» на минимумах опускались до 16 руб. – сейчас бумага торгуется по 19,07 руб. (+19,1%).
Акции «Сбера» из-за дивидендного гэпа (падение цены акций компании на следующий день после даты закрытия реестра) падали примерно на 12% до 246 руб., а сейчас торгуются на 5,8% выше (261,32 руб.).
Инвесторы также распродавали облигации федерального займа (ОФЗ). На фоне этого 20 июля Минфин объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ на неопределенный срок, чтобы стабилизировать рыночную ситуацию. После этих новостей индекс гособлигаций (RGBI) закрылся ростом на 0,69% и достиг 111,65 пункта. 21 июля торговая сессия тоже закрылась в плюсе на 1,87% (112,51 пункта).
Надолго ли отскок
Нынешний отскок связан с завершением дивидендных гэпов тяжеловесов («Сбер», ВТБ, «Транснефть»), приостановкой аукционов ОФЗ и отдельными геополитическими сигналами, которые временно сняли давление с индекса, считает аналитик «Цифра брокера» Дмитрий Вишневский. Сам факт роста выглядит логичным: рынок за последние недели был сильно перепродан, а часть снижения была вызвана техническими факторами – прежде всего дивидендными гэпами, добавил аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Приходько.
Новость о запрете коротких позиций по акциям «Евротранса» побудила участников рынка, которые играли на понижение и по акциям других эмитентов, закрыть свои короткие позиции и в других бумагах, поясняет начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев.
Сохранить эту тенденцию, по мнению Вишневского, будет сложно: рынок остается под давлением жесткой риторики Банка России, крепкого рубля и геополитической неопределенности, поэтому отскок носит технический характер. Пока драйверов для окончания долгосрочного нисходящего тренда на фондовом рынке нет, согласен главный аналитик «Алор брокера» Андрей Зацепин. Сама по себе перепроданность рынка, низкие мультипликаторы и высокий потенциальный апсайд не могут стать драйверами разворота тренда. Но фундаментальные факторы за последние два дня не изменились, считает Сергеев: сейчас рынок входит в фазу высокой волатильности, когда цены на многие акции находятся на многолетних минимумах, с одной стороны, но фундаментальных причин для долгосрочных покупок нет.
Тем не менее, учитывая степень перепроданности, есть неплохой шанс на продолжение восходящего движения, добавил эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Для этого необходимо появление сонаправленных драйверов, в частности, в геополитическом контуре, которые позволили бы сгладить негативный рыночный сентимент.
Мало причин для роста
Ключевым фактором давления на фондовый рынок остаются жесткие денежно-кредитные условия, продолжает Приходько. Банк России указал, что более стимулирующая бюджетная политика может потребовать повышения ключевой ставки на заседании 24 июля. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», 24 июля Банк России сохранит ставку на текущем уровне (14,25%).
Еще один фактор – дивидендный сезон. Поскольку индекс Мосбиржи является ценовым, дивидендные гэпы крупнейших компаний напрямую снижают его значение, поясняет Приходько. К фундаментальным причинам падения рынка также добавилась негативная инерция, поскольку падение продолжается уже много недель, говорит эксперт: инвесторы сокращают долю рисковых активов, а потенциальные покупатели предпочитают ждать более устойчивых сигналов для разворота.
Важное отличие текущей ситуации от кризисов 2008, 2014 и 2022 гг. – отсутствие поддержки со стороны иностранных инвесторов, говорилось в материале «Т-инвестиций». Раньше после глубоких падений зарубежные участники рынка возвращались и помогали поддерживать спрос на акции, а сейчас этот источник ликвидности практически иссяк из-за действующих ограничений на движение капитала и санкционных мер.
К концу июля индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2000–2100 пунктов с риском повторного тестирования минимумов при отсутствии позитивных сигналов по ставке или геополитике, прогнозирует Вишневский из «Цифра брокера». Длительный нисходящий период завершился: об этом говорят основные технические индикаторы, рост RGBI, формирование разворотной динамики и широкий характер роста, говорит аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой. При этом окончательно говорить о снятии перепроданности можно будет после возвращения индекса Мосбиржи выше 2100 пунктов. К концу года, по словам эксперта, показатель может достичь 2500 пунктов.
Чтобы рынок рос и дальше, его участникам нужны поводы для оптимизма в геополитике, говорит Смирнов из БКС. Улучшение перспектив снизит мотивацию для продаж всем категориям инвесторов. Вполне возможно, что для умеренного восстановления будет достаточно даже стабилизации сложившихся негативных ожиданий, считает он. Важной вехой, по его словам, будет ближайшее заседание Банка России, на котором регулятор обозначит позицию по вопросу топливного кризиса. Небольшую поддержку рынку также могут оказать средства, полученные после выплаты дивидендов рядом компаний – «Сбером», ВТБ, «Ростелекомом», Дом.РФ и др., добавил эксперт.
Возможно, российскому фондовому рынку поможет рост цен на нефть до $90/барр. (этой отметки нефть достигла 21 июля) на фоне разрастания американо-иранского кризиса, добавил Зацепин. Цены на нефть могут уйти выше $100/барр. в случае закрытия Ормузского пролива и снижения запасов, добавил эксперт. При этом инвесторам не стоит ждать сильной поддержки от курса рубля, который имеет шансы вновь начать укрепляться на фоне возобновления военных действий на Ближнем Востоке, добавил эксперт.
В качестве факторов поддержки для рынка акций также могут выступить сезон финансовой отчетности за первое полугодие 2026 г. и дивидендные притоки, добавляет старший аналитик по стратегии на российском рынке акций в «Эйлере» Лидия Михайлова. По ее оценкам, в июле-августе будет распределено более 290 млрд руб. на акции в свободном обращении.
Как действовать инвестору
Сейчас инвесторам лучше занять осторожную позицию – защитный сектор и компании, ориентированные на внутренний спрос страны, лучше остальных пройдут период турбулентности, говорит Смирнов из БКС. Это подтверждается результатами за I квартал 2026 г.: у «домашних» компаний в покрытии брокера выручка выросла более чем на 17%, а прибыль – более чем на 10%, говорит он. В текущей рыночной конъюнктуре, по его словам, целесообразно смещать портфель в сторону секторов с устойчивым денежным потоком и высокой доходностью. Приоритетными остаются электроэнергетика, электронная коммерция и телекомы, а также IT: «Ростелеком», «Яндекс», HeadHunter, «Группа Астра», «Интер РАО», «Юнипро» и «Мосэнерго».
Можно также использовать возможности долгового рынка (длинные ОФЗ 26245, 26246, 26247, 26248, 26253 и 26254) для фиксации доходности в условиях сохранения высокой ключевой ставки, продолжает Смирнов. Среди корпоративных облигаций, на которые стоит обратить внимание инвесторам, он выделил АБЗ-1 002P-06, АВТОБАН-Финанс АО БО-П08, ГТЛК БО 002P-12 и ГТЛК БО 002P-13. Облигационную часть целесообразно разделить на длинные ОФЗ, чтобы зафиксировать высокие ставки надолго, и флоатеры надежных эмитентов для защиты от рисков роста инфляции. Доля облигаций в портфеле должна быть выше средней, считает эксперт.
Для инвесторов с умеренным риск-профилем Смирнов предложил составить портфель, где акции будут составлять 46%, длинные облигации – 12%, среднесрочные облигации – 10%, короткие облигации – 8%, денежный рынок – 10%, золото – 8%, недвижимость – 4%. Для консервативного портфеля целесообразно увеличить долю денежного рынка до 54%, акции РФ сократить до 22%, добавил Смирнов.
Лучшая стратегия сейчас – сохранить капитал и не допустить, чтобы текущие риски реализовались в портфеле, говорит Сергеев из «Велес капитала». Консервативная стратегия (облигации, фонды денежного рынка, ЗПИФы недвижимости, ценные металлы) должна составлять основу инвестиционного портфеля, считает он.
Стоит отдавать предпочтение селективному подходу и с горизонтом от года. Вишневский из «Цифра брокера» советует отдавать предпочтение компаниям, ориентированным на внутренний рынок, например Дом.РФ, «Сберу», HeadHunter и Ozon. Кроме того, на фоне повышений цен на нефть инвесторам стоит попробовать спекулятивно приобрести акции нефтяных компаний, среди которых лучшими могут быть акции «Роснефти» и «Татнефти», говорит Зацепин из «Алор брокера».