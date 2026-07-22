Надолго ли индекс Мосбиржи задержится в зеленой зоне

Сейчас инвесторам лучше занять осторожную позицию – защитный сектор и компании, ориентированные на внутренний спрос страны, лучше остальных пройдут период турбулентности, говорит Смирнов из БКС. Это подтверждается результатами за I квартал 2026 г.: у «домашних» компаний в покрытии брокера выручка выросла более чем на 17%, а прибыль – более чем на 10%, говорит он. В текущей рыночной конъюнктуре, по его словам, целесообразно смещать портфель в сторону секторов с устойчивым денежным потоком и высокой доходностью. Приоритетными остаются электроэнергетика, электронная коммерция и телекомы, а также IT: «Ростелеком», «Яндекс», HeadHunter, «Группа Астра», «Интер РАО», «Юнипро» и «Мосэнерго».