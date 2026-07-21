Итоги торгов на Мосбирже 21 июля

Итоги торгов на Мосбирже 21 июляПозитивные сигналы пробудили у инвесторов активный аппетит к покупкам
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 21 июля, увеличился на 3,9% до 2078,78 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 3,59% и составил 833,64 пункта.
Лидерами роста стали бумаги:
«Полюса» (+9,13%),
«Алросы» (+7,43%),
Positive Technologies (+6,21%),
«Мосэнерго» (+5,59%),
МТС (+4,82%).
В аутсайдерах оказались:
обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-2,23%),
«Роснефти» (-1,17%),
VK (-0,98%),
МКБ (-0,85%),
привилегированные акции «Транснефти» (-0,34%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,4% (-4 коп.) до 11,59 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,55 руб. (+23 коп.). Официальный курс евро составил 89,76 руб. (+21 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,41% до $91,45/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,46% до $84,51/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник продолжил активное восстановление в направлении 2100 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. На фоне экстремальной перепроданности позитивные сигналы пробудили активный аппетит к покупкам, констатировал он.
Днем ранее стало известно о проработке встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммите АСЕАН, проходящем в Маниле, напомнил эксперт. В ЕС из-за внутренних разногласий возникли сложности с принятием 21-го пакета антироссийских санкций, добавил он. Кроме того, сообщалось о возобновлении продаж частью НПЗ топлива на бирже и стабилизации ситуации на АЗС, а также наблюдался подъем сырьевых котировок, перечисляет Смирнов.
А вот информация о повышении инфляционных ожиданий в июле на 2,3 п. п. до 14,7% не сильно повлияла на настроения, указал он, это ожидаемо на фоне топливного кризиса, а монетарная пауза в июле во многом уже заложена в ценах.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на среду – 1950–2100 пунктов. Подъем на российском рынке может продолжиться по инерции, но если не удастся взять рубеж сопротивления у 2100 пунктов, то возможна волна фиксации прибыли, поскольку драйверы текущего роста не видятся надежными, рассуждает Смирнов.
Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 11,35 руб., по курсу доллара – 77,5 руб. и ниже. Российская валюта остается относительно стабильной: ослабло давление со стороны распродаж на рынках акций и облигаций, из-за которых часть средств инвесторов уходила в валюту, а дополнительную поддержку рублю может оказывать приближение налогового периода, рассуждает Смирнов. Еще один фактор в пользу нацвалюты – рост цен на нефть, впрочем, период текущих высоких котировок, вероятно, поддержит рубль в конце лета – начале осени, отметил он. В то же время сезон отпусков и восстановление импортных потоков, характерное для III квартала, усиливают спрос на иностранные деньги, отметил эксперт.
На мировых рынках следят за событиями на Ближнем Востоке: США и Иран продолжают обмениваться ударами, признаков скорой деэскалации пока не наблюдается, указал Смирнов. Тем не менее в Китае биржи уверенно подросли на фоне возвращения интереса инвесторов к технологическому сегменту, в частности к сектору полупроводников: рынок отыгрывал последствия недавней распродажи, отметил эксперт. В США поддержку фондовому рынку оказывают сильные корпоративные отчетности и улучшение инфляционных показателей, резюмировал он.