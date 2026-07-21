Итоги торгов на Мосбирже 21 июля

Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 11,35 руб., по курсу доллара – 77,5 руб. и ниже. Российская валюта остается относительно стабильной: ослабло давление со стороны распродаж на рынках акций и облигаций, из-за которых часть средств инвесторов уходила в валюту, а дополнительную поддержку рублю может оказывать приближение налогового периода, рассуждает Смирнов. Еще один фактор в пользу нацвалюты – рост цен на нефть, впрочем, период текущих высоких котировок, вероятно, поддержит рубль в конце лета – начале осени, отметил он. В то же время сезон отпусков и восстановление импортных потоков, характерное для III квартала, усиливают спрос на иностранные деньги, отметил эксперт.