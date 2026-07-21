ЦБ поднял официальный курс доллара до максимума за три месяца

15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.