ЦБ поднял официальный курс доллара до максимума за три месяца
Банк России повысил официальный курс доллара на 22 июля до максимального значения за три месяца – 78,55 руб. (+0,24 руб.), следует из данных регулятора. Это самый высокий показатель с 8 апреля, когда курс составлял около 78,75 руб.
Одновременно ЦБ установил курс евро на уровне 89,76 руб. (+0,20 руб.), а юаня – 11,61 руб. (+0,04 руб.).
20 июля Центробанк установил официальный курс доллара на 20 июля на уровне 78,32 руб., понизив его на 0,08 руб. Стоимость евро снизилась сильнее – на 0,35 руб. Его стоимость достигла отметки в 89,55 руб. Юань подорожал до 11,57 руб. на 0,01 руб.
15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.