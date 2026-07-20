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Главная / Финансы /

ЦБ незначительно понизил курс доллара

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 20 июля на уровне 78,32 руб., понизив его на 0,08 руб.

Стоимость евро снизилась сильнее – на 0,35 руб. Его стоимость достигла отметки в 89,55 руб. Юань подорожал до 11,57 руб. на 0,01 руб.

Официальный курс доллара на 18 июля был установлен на уровне 78,40 руб., евро – 89,90 руб., юаня – 11,56 руб.

15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.

2 июля экономический советник Банка России Андрей Шульгин заявил, что около 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий.

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