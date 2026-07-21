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Главная / Инвестиции /

Brent подорожала до $91,56 на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке

Ведомости

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,56 за баррель в 18:58 мск, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures.

По данным на 19:00 мск показатель составляет $91,4 за баррель с ростом в $2,18 (+2,44%). Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на $1,9 (2,3%), до $84,38 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $85 за баррель в 08:32 мск 17 июля. По данным на 09:42 мск показатель составляет $84,6 за баррель с ростом 0,5%. 14 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent превысила $86 впервые с 12 июня.

WSJ: США не могут защитить 50 000 военнослужащих от иранских атак

Политика / Международные новости

Стоимость нефти усилила рост на фоне опасений участников рынка относительно возможного расширения ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме, что Вашингтон намерен нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

20 июля Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного. Заявление прозвучало после публикации The New York Times о том, что Пентагон не раскрыл информацию о десятках военных США, пострадавших при иранских ударах по территории Иордании.

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