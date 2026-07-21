Brent подорожала до $91,56 на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,56 за баррель в 18:58 мск, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures.
По данным на 19:00 мск показатель составляет $91,4 за баррель с ростом в $2,18 (+2,44%). Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на $1,9 (2,3%), до $84,38 за баррель.
Стоимость нефти усилила рост на фоне опасений участников рынка относительно возможного расширения ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме, что Вашингтон намерен нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.
20 июля Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного. Заявление прозвучало после публикации The New York Times о том, что Пентагон не раскрыл информацию о десятках военных США, пострадавших при иранских ударах по территории Иордании.