Brent подорожала до $91,56 на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке

По данным на 19:00 мск показатель составляет $91,4 за баррель с ростом в $2,18 (+2,44%). Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на $1,9 (2,3%), до $84,38 за баррель.