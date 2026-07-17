Цена нефти Brent достигла $85 за баррель

Цены на нефть растут на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поздним вечером 16 июля американские военные заявили, что завершили свою последнюю волну ударов по Ирану, нанесенных по указанию президента Дональда Трампа. Истребители, беспилотники и военные корабли США нанесли удары по десяткам иранских военных объектов. Речь о береговых постах наблюдения и ПВО, инфраструктуре военной логистики и объектах морского базирования.