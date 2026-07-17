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Главная / Инвестиции /

Цена нефти Brent достигла $85 за баррель

Ведомости

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $85 за баррель в 08:32 мск, следует из данных торгов на бирже ICE.

По данным на 09:42 мск показатель составляет $84,6 за баррель с ростом 0,5%.

14 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent достигла более $86 впервые с 12 июня.

Цены на нефть растут на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поздним вечером 16 июля американские военные заявили, что завершили свою последнюю волну ударов по Ирану, нанесенных по указанию президента Дональда Трампа. Истребители, беспилотники и военные корабли США нанесли удары по десяткам иранских военных объектов. Речь о береговых постах наблюдения и ПВО, инфраструктуре военной логистики и объектах морского базирования.

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