Цена на нефть Brent превысила $86 за баррель

14 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что военные завершили последнюю серию ударов по Ирану. Были атакованы Бушер, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, «чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда». 13 июля Press TV сообщал, что Иран атаковал военные объекты США в Кувейте. Целями стали системы военной связи, топливные хранилища, зенитные ракетные комплексы Patriot, диспетчерская вышка и склад боеприпасов. Кроме того, крылатые ракеты атаковали американский военный корабль.