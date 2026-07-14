Цена на нефть Brent превысила $86 за баррель
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила более $86 впервые с 12 июня. Это следует из данных торгов на бирже ICE.
По данным на 11:09 мск стоимость нефти Brent достигла $86,6 за баррель. По информации на 11:33 мск цена Brent составляет $86,4 за баррель, изменение составляет 3,7%.
13 июля стоимость нефти марки Brent на ICE Futures одномоментно поднялась до $79,80 за баррель, нефть WTI – до $75,08 за баррель. Рост фиксируется на фоне новых ударов США и Ирана.
14 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что военные завершили последнюю серию ударов по Ирану. Были атакованы Бушер, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, «чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда». 13 июля Press TV сообщал, что Иран атаковал военные объекты США в Кувейте. Целями стали системы военной связи, топливные хранилища, зенитные ракетные комплексы Patriot, диспетчерская вышка и склад боеприпасов. Кроме того, крылатые ракеты атаковали американский военный корабль.