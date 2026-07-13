Цены на Brent выросли до $79 за баррель
Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures одномоментно поднялась до $79,80 за баррель, нефть WTI - до $75,08 за баррель. Рост происходит на фоне новых ударов США и Ирана.
По данным на 10:08 мск, стоимость сентябрьского фьючерса на Brent опустилась до $78,90 (+3,75%) за барр., августовского на WTI - до $74,16 за барр. (+3,85%).
США нанесли новую серию ударов по иранским объектам, заявив о намерении подорвать способность Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе. В CENTCOM проинформировали, что американские военные нанесли высокоточные удары по «десяткам целей» в центральных и южных районах Ирана.
Иран в ответ осудил действия Вашингтона, предупредил соседние страны и заявил о ракетных ударах по американским базам. По данным иранского агентства Mehr, КСИР уничтожил топливные резервуары, систему ПВО Patriot на американской базе «Али-Салем», а также стратегическую радиолокационную систему FPS на базе «Ахмед аль-Джабер».
Удары США по иранским объектам возобновились 8 июля. США обвинили Иран в атаках судов в Ормузском проливе. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон бьет по Ирану за «неверный выбор».