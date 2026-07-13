Цены на Brent выросли до $79 за баррель

Иран в ответ осудил действия Вашингтона, предупредил соседние страны и заявил о ракетных ударах по американским базам. По данным иранского агентства Mehr, КСИР уничтожил топливные резервуары, систему ПВО Patriot на американской базе «Али-Салем», а также стратегическую радиолокационную систему FPS на базе «Ахмед аль-Джабер».