Хегсет: США бьют по Ирану за «неверные решения» Тегерана

Американские удары по иранской территории возобновились 8 июля. Вашингтон заподозрил Тегеран в атаках судов в Ормузском проливе. 12 июля КСИР заявил о нанесении нового удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе. В Иране пояснили, что атаки стали ответом на продолжающиеся удары США по иранским военным объектам на побережье.