Хегсет: США бьют по Ирану за «неверные решения» Тегерана
Вашингтон бьет по Ирану за «неверный выбор», заявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Иран сделал неверный выбор. Теперь они заплатят», – написал он в X.
Хегсет сделал репост сообщения Центрального командования ВС США, где объявляется о третьем раунде ударов по Ирану после предполагаемых атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на судно M/V GFS Galaxy, шедшее под флагом Кипра в Ормузском проливе.
Американские удары по иранской территории возобновились 8 июля. Вашингтон заподозрил Тегеран в атаках судов в Ормузском проливе. 12 июля КСИР заявил о нанесении нового удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе. В Иране пояснили, что атаки стали ответом на продолжающиеся удары США по иранским военным объектам на побережье.