КСИР сообщил об ударе по базе США и поражении судна в Ормузском проливе

В ночь на 8 июля США и Иран возобновили эскалацию конфликта и обменялись массированными ударами. Страны уничтожили по 80–85 военных целей друг друга. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о режиме прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, завершено и действие меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой.