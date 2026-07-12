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КСИР сообщил об ударе по базе США и поражении судна в Ормузском проливе

Ведомости

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении нового удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

В КСИР заявили, что атаки стали ответом на продолжающиеся удары США по иранским военным объектам на побережье. По утверждению корпуса, атака на авиабазу Аль-Удейд была осуществлена с применением баллистических ракет. Целями удара стали центр технического обслуживания истребителей и штаб-квартира американской базы.

Кроме того, КСИР сообщил о новом инциденте в Ормузском проливе. По их данным, второе пораженное судно нарушило правила.

Американские военные ударили по Ирану в третий раз на этой неделе

Политика / Международные новости

9 июля КСИР предупреждал, что в случае новых атак со стороны США Иран нанесет удары по другим американским военным базам на Ближнем Востоке. Также отмечалось, что Иран уже ударил десятью баллистическими ракетами по одному из командных центров США на Ближнем Востоке и по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

В ночь на 8 июля США и Иран возобновили эскалацию конфликта и обменялись массированными ударами. Страны уничтожили по 80–85 военных целей друг друга. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о режиме прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, завершено и действие меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой.

9 июля глава пресс-службы минздрава Ирана Хосейн Керманпур заявил, что в результате двухдневных американских атак погибли 14 человек, еще 78 получили ранения. По его словам, удары затронули пять провинций страны.

10 июля газета The Wall Street Journal писала, что меморандум о взаимопонимании, который заключили Вашингтон и Тегеран, привел к возобновлению боевых действий. 

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