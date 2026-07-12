Американские военные ударили по Ирану в третий раз на этой неделе

Американские военные ударили по Ирану в третий раз на этой неделеВС США поразили около 140 военных объектов страны за ночь
Американские военные сообщили о завершении очередной серии ударов по территории Ирана, в ходе которой было поражено около 140 военных объектов. Об этом заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).
По информации CENTCOM, третий раунд ударов, нанесенных на этой неделе, был завершен утром по местному времени. Под удар попали ракетные и беспилотные позиции, военно-морские объекты, склады боеприпасов, сети связи и пункты береговой разведки. В командовании утверждают, что операция проводилась по приказу президента США.
В CENTCOM также уточнили, что за три ночи было нанесено более 300 ударов по различным объектам. По их данным, целью операции было ослабить способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, которые свободно проходят через пролив.
Эскалация конфликта между США и Ираном вновь началась 8 июля, стороны нанесли взаимные удары.
10 июля газета The Wall Street Journal писала, что меморандум о взаимопонимании, который заключили Вашингтон и Тегеран, привел к возобновлению боевых действий. По данным издания, причиной стала разная трактовка п. 5 соглашения. В нем отмечается, что Иран «приложит все усилия для обеспечения безопасного прохода судов» и проведет диалог с Оманом, чтобы уточнить условия будущего управления акваторией. Тегеран в меморандуме также обязуется ликвидировать военные препятствия, в том числе мины или возможное взимание платы за проход, но только на 60 дней. Для США этот пункт сделки стал ключом к открытию пролива, но Иран использовал его для «максималистского толкования, которое дает Исламской Республике исключительный контроль над водным путем». Американская сторона же, напротив, не хотела бы сохранения такого контроля.