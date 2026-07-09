КСИР пригрозил новыми ударами по базам США на Ближнем Востоке

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив, по заявлениям сторон, по 80–85 военных целей. После этого президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня и заявил, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.