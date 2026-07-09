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КСИР пригрозил новыми ударами по базам США на Ближнем Востоке

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в случае новых атак со стороны США Иран нанесет удары по другим американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

«Если армия США повторит свою агрессию, другие американские базы в регионе не смогут оставаться в безопасности под нашими интенсивными ударами», – говорится в заявлении КСИР.

Также отмечается, что Иран уже ударил десятью баллистическими ракетами по одному из командных центров США на Ближнем Востоке и по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

Трамп усомнился в необходимости нового соглашения с Ираном

Политика / Международные новости

До этого телеканал Al Alam сообщал, что американские военные нанесли удары по территории Ирана в районе АЭС «Бушер». По данным агентства Mehr, атакам также подвергся рыболовный пирс в округе Асалуйе, где в результате загорелись рыболовные суда. Агентство IRNA сообщало об ударе по военной базе Чогадак.

9 июля глава пресс-службы Минздрава Ирана Хосейн Керманпур заявил, что в результате двухдневных американских атак погибли 14 человек, еще 78 получили ранения. По его словам, удары затронули пять провинций страны.

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив, по заявлениям сторон, по 80–85 военных целей. После этого президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня и заявил, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

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