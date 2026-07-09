Трамп усомнился в необходимости нового соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность в необходимости заключения нового соглашения с Ираном.
«Я просто не знаю, стоит ли заключать сделку с ними [Ираном]», – сказал глава Белого дома прессе (цитата по «РИА Новости»).
В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Тогда Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершено.
9 июля Центральное командование США сообщило, что в ходе последней волны ударов армия США поразила около 90 иранских целей. Три человека погибли при атаке американских военных в районе города Ахваз в Иране, еще несколько жителей были ранены. Tasnim тогда же писало, что военнослужащие Ирана уничтожили инфраструктуру и объекты военных баз США в Кувейте. Поражены также две базы в Бахрейне.