Число погибших после атаки США на мосты в Иране выросло до семи
Количество погибших в результате атаки на мосты в иранском Бандар-Хамире увеличилось до семи. Об этом пишет Fars со ссылкой на Хормозганский медицинский университет.
При ударах также пострадали девять человек. Раненым оказывается помощь.
Reuters пишет со ссылкой на Центральное командование США, что поздним вечером 16 июля американские военные заявили, что завершили свою последнюю волну ударов по Ирану, нанесенных по указанию президента Дональда Трампа. Силы США, включая истребители, беспилотники и военные корабли, нанесли удары по десяткам иранских военных объектов. Речь о береговых постах наблюдения и ПВО, инфраструктуре военной логистики и объектах морского базирования.
Вечером 16 июля американские снаряды также прилетели на остров Кешм и район Бендар-Аббаса, где находится крупнейший порт Ирана, а также ключевые объекты военно-морского флота и Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.
Fars сообщало, что США нанесли удар по иранскому городу Бендер-Хомейни, в результате атаки был поврежден мост, соединяющий Бендер-Аббас и Ларс. Ракеты США, по данным агентства, также поразили районы в окрестностях города Ираншехр. Предварительно сообщалось об ударах в районе аэропорта Ираншехра. Один человек погиб и восемь получили ранения в результате удара США по жилому району Теппе Аллах Акбар в провинции Хормозган.