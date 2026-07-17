Число погибших после атаки США на мосты в Иране выросло до семи

Fars сообщало, что США нанесли удар по иранскому городу Бендер-Хомейни, в результате атаки был поврежден мост, соединяющий Бендер-Аббас и Ларс. Ракеты США, по данным агентства, также поразили районы в окрестностях города Ираншехр. Предварительно сообщалось об ударах в районе аэропорта Ираншехра. Один человек погиб и восемь получили ранения в результате удара США по жилому району Теппе Аллах Акбар в провинции Хормозган.