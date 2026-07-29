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Главная / Финансы /

ЦБ назвал возвращение дефицита ликвидности в банковском секторе ожидаемым

Ведомости

Переход банковского сектора к структурному дефициту ликвидности во второй половине 2025 г. был ожидаемым и не является нетипичной ситуацией. Об этом сообщил представитель Банка России «Ведомостям».

В ЦБ пояснили, что ранее регулятор через свои операции абсорбировал избыточную ликвидность банков, а теперь, напротив, предоставляет кредитным организациям средства в рамках краткосрочных операций. По оценке Банка России, это естественный процесс, который позволяет удерживать ставки денежного рынка вблизи ключевой ставки.

Представитель ЦБ подчеркнул, что само по себе изменение сальдо ликвидности банковского сектора не оказывает существенного влияния на функционирование банковской системы. Оно определяет лишь направление операций Банка России с кредитными организациями, при этом как при профиците, так и при дефиците ликвидности такие операции обеспечивают сближение ставок денежного рынка с ключевой ставкой.

В Банке России также отметили, что в предыдущие кварталы ставки денежного рынка были устойчиво ниже ключевой ставки, тогда как сейчас они находятся немного выше нее. Однако в среднем за последние месяцы произошло их сближение с ключевой ставкой, что соответствует операционной цели денежно-кредитной политики. «Так что говорить о том, что текущая ситуация является «нетипичной» неуместно. Это, скорее, возвращение к более типичной конфигурации ставок денежного рынка», – заключили в ЦБ РФ.

29 июля финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что банк фиксирует дефицит ликвидности на российском финансовом рынке и не исключает, что такая ситуация может сохраняться в дальнейшем.

По его словам, одной из основных причин является переход части бизнеса в наличный оборот. На этом фоне Сбербанк ухудшил прогноз по росту средств юридических лиц на 2026 г. Теперь банк ожидает увеличения корпоративных средств на 5–8% вместо ранее прогнозировавшихся 10–12%. Скворцов отметил, что такой пересмотр связан со значительным уходом бизнеса в наличность, который продолжается и в течение II квартала, и в начале III квартала.

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