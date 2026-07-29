ЦБ назвал возвращение дефицита ликвидности в банковском секторе ожидаемым

В Банке России также отметили, что в предыдущие кварталы ставки денежного рынка были устойчиво ниже ключевой ставки, тогда как сейчас они находятся немного выше нее. Однако в среднем за последние месяцы произошло их сближение с ключевой ставкой, что соответствует операционной цели денежно-кредитной политики. «Так что говорить о том, что текущая ситуация является «нетипичной» неуместно. Это, скорее, возвращение к более типичной конфигурации ставок денежного рынка», – заключили в ЦБ РФ.