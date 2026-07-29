Сбер допустил сохранение дефицита ликвидности на российском рынке

По его словам, одной из основных причин является переход части бизнеса в наличный оборот. Топ-менеджер отметил, что объем наличности в обращении увеличивался как в первом, так и во втором квартале, а в июле показатель вырос почти на 600 млрд руб., что стало абсолютным месячным рекордом с начала года.