Сбер допустил сохранение дефицита ликвидности на российском рынке
Сбербанк фиксирует дефицит ликвидности на российском финансовом рынке и не исключает, что такая ситуация может сохраняться в дальнейшем. Об этом финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщил в ходе телефонной конференции.
По его словам, одной из основных причин является переход части бизнеса в наличный оборот. Топ-менеджер отметил, что объем наличности в обращении увеличивался как в первом, так и во втором квартале, а в июле показатель вырос почти на 600 млрд руб., что стало абсолютным месячным рекордом с начала года.
На этом фоне Сбербанк ухудшил прогноз по росту средств юридических лиц на 2026 г. Теперь банк ожидает увеличение корпоративных средств на 5–8% вместо ранее прогнозировавшихся 10–12%. Скворцов отметил, что такой пересмотр связан со значительным уходом бизнеса в наличность, который продолжается и в течение II квартала, и в начале III квартала.
В ходе телефонной конференции Скворцов также заявил, что Сбер повысил прогноз инфляции в России на конец 2026 г. до 6,5–7% с 6–6,5%. Прогноз роста ВВП снижен до 0–0,5% с 0,5–1%. Банк при этом сохранил прогноз рентабельности собственных средств выше 22% и достаточности базового капитала за год выше 13,3%. Средняя чистая процентная маржа ожидается на уровне 6,2% (ранее 5,9%), стоимость риска – около 1,4%.
На встрече с депутатами Госдумы 27 июля президент России Владимир Путин сказал, что в России сохраняется устойчивая экономическая система. Российский лидер российский экономический рост выше, чем в Евросоюзе. При этом он обратил внимание, что для экономики страны существуют риски роста инфляции и соответствующих последствий.
24 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ ожидает сохранения устойчивой инфляции в России во второй половине текущего года примерно на нынешних значениях. По ее словам, регулятор имеет прежний взгляд на динамику показателя и полагает, что она останется вблизи существующих уровней.