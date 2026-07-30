ЦБ до конца года обсудит с банками регулирование валютной ликвидности

Ставки денежного рынка, которые обычно находятся чуть ниже ключевой, почти три недели подряд превышали ее значение. Обычно, если ставки денежного рынка держатся выше ключевой, это говорит о дефиците краткосрочной ликвидности в банковской системе – они начинают конкурировать за фондирование, повышая ставку над «ключом».