ЦБ до конца года обсудит с банками регулирование валютной ликвидности
Банк России планирует обсудить с российскими кредитными организациями подходы к регулированию валютной ликвидности до конца года. Об этом сообщил сам регулятор.
Норматив краткосрочной валютной ликвидности необходим, так как объем валютного рынка невелик. Наслоение различных внешних факторов может привести к тому, что даже не самый крупный отток средств повлияет на волатильность курса или уровень валютных процентных ставок, отметил ЦБ.
Регулятор считает, что норматив поможет банкам справляться с оттоками средств без экстренного выхода н а валютный рынок. Он должен будет стимулировать кредитные организации накапливать ликвидные активы, учитывая уровень своего влияния на валютный рынок. Другими словами, чем больше потенциальный отток относительно объема рынка, тем раньше банку надо начинать формировать буфер ликвидности.
29 июля «Ведомости» писали, что с начала июля, согласно данным ЦБ, дефицит ликвидности в банковском секторе держится выше 2 трлн руб., а 20 июля достиг 2,4 трлн руб., максимума с марта 2022 г. На начало дня 29 июля дефицит был 2,2 трлн руб., а без учета денег на корсчетах для поддержания резервов – 3 трлн руб.
Ставки денежного рынка, которые обычно находятся чуть ниже ключевой, почти три недели подряд превышали ее значение. Обычно, если ставки денежного рынка держатся выше ключевой, это говорит о дефиците краткосрочной ликвидности в банковской системе – они начинают конкурировать за фондирование, повышая ставку над «ключом».
28 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России вернулся к идее ввести норматив валютной ликвидности на фоне роста ставок по краткосрочным кредитам в юанях. Сейчас все требования регулятора по ограничению рисков потери банками платежеспособности касаются только рублевой части их обязательств.