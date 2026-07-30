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Главная / Финансы /

ЦБ повысил официальные курсы трех основных валют

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 31 июля на уровне 79,86 руб. Регулятор повысил его на 0,50 руб.

Евро подорожало на 0,67 руб. до 90,88 руб. Курс юаня стал выше на 0,10 руб. Китайская валюта установлена на уровне 11,82 руб.

Официальный курс доллара на 30 июля составил 79,36 руб., евро – 90,21 руб., юаня – 11,72 руб.

3 июля заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. По словам Заботкина, большую часть последнего года курс российской валюты к доллару находился в диапазоне от 75 до 85 руб. за доллар. Зампред ЦБ также подчеркнул, что средний курс рубля по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. По его оценке, такое изменение нельзя считать значительным, поскольку оно сопоставимо с колебаниями валютных курсов, наблюдавшимися за тот же период на мировом рынке.

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