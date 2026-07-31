ЦБ слегка понизил официальный курс доллара
Банк России установил официальный официальный курс доллара на 1 августа на уровне 79,46 руб. Регулятор понизил его на 0,39 руб.
Евро стал дороже на 0,31 руб. Стоимость валюты достигла отметки в 91,19 руб. Курс юаня снизился на 0,05 руб. до 11,77 руб.
Официальный курс доллара на 31 августа составлял 79,86 руб., евро – 90,88 руб., юаня – 11,82 руб.
15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.