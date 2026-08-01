Льготы по карте «Мир» начали тестировать в трех регионах
С 1 августа в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии стартует эксперимент по автоматическому получению социальных скидок с помощью карты «Мир». Льготникам достаточно привязать карту к профилю на «Госуслугах», чтобы получать скидки на проезд, лекарства и продукты без предъявления бумажных удостоверений, сообщил заместитель гендиректора НСПК Павел Потанин.
«Чтобы получить льготу, человеку будет достаточно приложить карту к терминалу: сначала система подтвердит право на получение льготы, потом будет применена скидка, в том числе 100%», – рассказал Потанин. Пилотный проект рассчитан до 31 марта 2027 г. и охватывает пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и студентов.
Механизм работает через интеграцию портала «Госуслуги» и инфраструктуры НСПК. Все льготные статусы автоматически запрашиваются из государственных систем, оператору передается только номер карты и информация о доступных скидках . В перспективе к проекту присоединятся коммерческие сети – аптеки, продуктовые и непродовольственные магазины, которые смогут предлагать собственные программы лояльности для льготников.
Идея объединить социальные льготы с картами «Мир» обсуждалась с 2025 г. Проект «Моя карта Мир» готовился НСПК совместно с Минцифры и Минтрудом, а соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин .
В более чем 40 регионах уже действуют региональные «карты жителя» с похожими функциями, но новый проект должен создать единую федеральную систему, которая будет работать независимо от места проживания гражданина.
Новый сервис не отменяет традиционные способы получения льгот – он предлагается как дополнительная возможность. После завершения эксперимента может быть принято решение о его масштабировании на всю страну .