Льготы по карте «Мир» начали тестировать в трех регионах

С 1 августа в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии стартует эксперимент по автоматическому получению социальных скидок с помощью карты «Мир». Льготникам достаточно привязать карту к профилю на «Госуслугах», чтобы получать скидки на проезд, лекарства и продукты без предъявления бумажных удостоверений, сообщил заместитель гендиректора НСПК Павел Потанин.