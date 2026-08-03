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Банк России выпустит памятные монеты с кавказской лесной кошкой и очковой гагой

Ведомости

Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 2 руб. в серии «Красная книга»: «Кавказская лесная кошка», «Очковая гага» и «Ушастая круглоголовка». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Каждая монета содержит 15,55 г серебра 925-й пробы. На аверсе изображен герб РФ и стандартные надписи. На реверсе – цветные изображения животных на фоне лазерного матирования: лесная кошка на камнях с листвой, самец очковой гаги у воды и ушастая круглоголовка на песке.

Тираж каждой монеты – 5000 штук, качество чеканки – пруф. Боковая поверхность рифленая. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России.‍

Речь о продолжении серии, которую Банк России начал в 1992 г. В ней уже 82 монеты. В 2022 г. регулятор выпустил серию двухрублевых монет с изображением грибов и растений. На них изображены одуванчик белоязычковый, фиалка надрезанная, а также гриб сетконоска сдвоенная.

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