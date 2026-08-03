Банк России выпустит памятные монеты с кавказской лесной кошкой и очковой гагой

Речь о продолжении серии, которую Банк России начал в 1992 г. В ней уже 82 монеты. В 2022 г. регулятор выпустил серию двухрублевых монет с изображением грибов и растений. На них изображены одуванчик белоязычковый, фиалка надрезанная, а также гриб сетконоска сдвоенная.