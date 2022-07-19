ЦБ выпустит монеты с изображением редких растений и грибов

На монетах будут изображены одуванчик белоязычковый, фиалка надрезанная, а также гриб сетконоска сдвоенная. В ЦБ отмечают, что все монеты будут являться «законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений».