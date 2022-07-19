ЦБ выпустит монеты с изображением редких растений и грибов
Банк России выпустит серию монет с изображением грибов и растений, сообщает пресс-служба ЦБ. Все монеты войдут в серию «Красная книга», их номинал будет равен двум рублям, и они будут сделаны из серебра.
На монетах будут изображены одуванчик белоязычковый, фиалка надрезанная, а также гриб сетконоска сдвоенная. В ЦБ отмечают, что все монеты будут являться «законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений».
На самих монетах также будет обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора, добавили в пресс-службе.
Серия монет «Красная книга» существует с 1992 г., ранее монеты были посвящены представителям фауны, которые были занесены в Красную книгу России, а также в Международную Красную книгу.
В прошлом году ЦБ выпустил монеты, посвященные городам трудовой доблести, номиналом 10 руб. В 2020 г. в обращение были выпущены 5 млн памятных монет номиналом 25 руб., посвященных труду медицинских работников, а также 1 млн памятных монет номиналом 10 руб., которые были посвящены труду работников транспортной сферы. Все новые монеты можно использовать для совершения покупок.
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