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ЦБ выпустит монеты с изображением редких растений и грибов

Ведомости

Банк России выпустит серию монет с изображением грибов и растений, сообщает пресс-служба ЦБ. Все монеты войдут в серию «Красная книга», их номинал будет равен двум рублям, и они будут сделаны из серебра.

На монетах будут изображены одуванчик белоязычковый, фиалка надрезанная, а также гриб сетконоска сдвоенная. В ЦБ отмечают, что все монеты будут являться «законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений».

На самих монетах также будет обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора, добавили в пресс-службе.

Серия монет «Красная книга» существует с 1992 г., ранее монеты были посвящены представителям фауны, которые были занесены в Красную книгу России, а также в Международную Красную книгу.

В прошлом году ЦБ выпустил монеты, посвященные городам трудовой доблести, номиналом 10 руб. В 2020 г. в обращение были выпущены 5 млн памятных монет номиналом 25 руб., посвященных труду медицинских работников, а также 1 млн памятных монет номиналом 10 руб., которые были посвящены труду работников транспортной сферы. Все новые монеты можно использовать для совершения покупок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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