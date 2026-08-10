Глава ПСБ назвал международные расчеты инструментом «новой войны»
«Мы в этой системе расчетов долго жили и в какой-то мере продолжаем жить – в условиях олигополии, когда буквально несколько игроков диктуют стоимость и все остальные условия. А мы потом столкнулись еще с тем, что она еще может быть инструментом политического давления и влияния», – сказал он.
Это подтолкнуло ПСБ к созданию системы расчетов А7, добавил Фрадков. Он отметил, что другие страны интересуются альтернативами, поскольку нуждаются в надежных инструментах трансграничных расчетов: «Для таких государств это не только экономически целесообразно, но и вопрос безопасности».
Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин говорил на ПМЭФе, что России нужно создавать собственные инновации, чтобы не зависеть от решений международных компаний и правил, которые диктуют западные страны, писали «Ведомости». Он говорил, что многие государства сейчас осознают, что финансовая система может быть инструментом давления. Поэтому он понимают, что нельзя полагаться только на SWIFT – международную систему обмена финансовыми сообщениями – и на крупные западные банки для проведения расчетов.