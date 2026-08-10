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Главная / Финансы /

Глава ПСБ назвал международные расчеты инструментом «новой войны»

Ведомости

Сейчас международные расчеты являются инструментом «новой войны». С таким мнением выступил председатель ПСБ Петр Фрадков в интервью РБК.

«Мы в этой системе расчетов долго жили и в какой-то мере продолжаем жить – в условиях олигополии, когда буквально несколько игроков диктуют стоимость и все остальные условия. А мы потом столкнулись еще с тем, что она еще может быть инструментом политического давления и влияния», – сказал он.

Это подтолкнуло ПСБ к созданию системы расчетов А7, добавил Фрадков. Он отметил, что другие страны интересуются альтернативами, поскольку нуждаются в надежных инструментах трансграничных расчетов: «Для таких государств это не только экономически целесообразно, но и вопрос безопасности».

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин говорил на ПМЭФе, что России нужно создавать собственные инновации, чтобы не зависеть от решений международных компаний и правил, которые диктуют западные страны, писали «Ведомости». Он говорил, что многие государства сейчас осознают, что финансовая система может быть инструментом давления. Поэтому он понимают, что нельзя полагаться только на SWIFT – международную систему обмена финансовыми сообщениями – и на крупные западные банки для проведения расчетов.

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