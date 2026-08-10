Глава ПСБ назвал международные расчеты инструментом «новой войны»

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин говорил на ПМЭФе, что России нужно создавать собственные инновации, чтобы не зависеть от решений международных компаний и правил, которые диктуют западные страны, писали «Ведомости». Он говорил, что многие государства сейчас осознают, что финансовая система может быть инструментом давления. Поэтому он понимают, что нельзя полагаться только на SWIFT – международную систему обмена финансовыми сообщениями – и на крупные западные банки для проведения расчетов.