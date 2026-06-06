На ПМЭФе обсудили важность формирования финансового суверенитета России

Необходимо создавать собственные инновации, чтобы не зависеть от решений международных компаний и правил, которые диктуют западные страны, считает Чистюхин. Россия, по его словам, может предложить международным партнерам передовые финансовые технологии, зачастую превосходящие то, что есть у них. Партнеры, в свою очередь, тщательно оценивают риски и последствия: их решения во многом зависят от позиции недружественных стран, отметил он. Многие государства сейчас осознают, что финансовая система может быть инструментом давления, считает Чистюхин. Они понимают, что нельзя полагаться только на SWIFT – международную систему обмена финансовыми сообщениями – и на крупные западные банки для проведения расчетов, отметил первый зампред ЦБ. Чтобы претендовать на роль регионального центра или платформы, нужно создавать собственные решения.