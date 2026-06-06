Советник президента РФ Антон Кобяков подвел итоги ПМЭФа. ГлавноеУчастниками форума стали почти 30 000 человек из 142 государств
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Антон Кобяков выступил на пресс-конференции по итогам мероприятия. «Ведомости» собрали его главные заявления.
Об участниках форума
Участие в форуме приняли более 24 500 человек из 142 стран. Они заключили 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн руб.
Инвесторы из западных стран осторожно проявляют оптимизм в вопросе возвращения на российский рынок.
Официальная американская делегация впервые за 10 лет приняла участие в работе ПМЭФ.
Об отношениях России и США
Президент США Дональд Трамп позволил вывести отношения Москвы и Вашингтона из переговорного тупика, в котором страны оказались из-за бывшего американского лидера Джо Байдена.
Россия и США постепенно восстанавливают диалог. Москва ожидает, что Вашингтон выполнит уже достигнутые договоренности.
США пытаются выйти из переговорного процесса по Украине, так как страна понимает исход спецоперации в пользу России.
Западные страны вновь выбирают путь войны, так как на горизонте появляется проблема глобального долга. Совокупный мировой долг уже превысил $330 трлн. Американский рынок становится основным по этому показателю.
Россия не против долларовой системы, однако госдолг США скоро превысит $40 трлн. Из-за этого доллару перестают верить. Вашингтон, в свою очередь, пытается запустить новый виток мировой инфляции, чтобы вернуть население к доллару.
О ситуации на Западе
Западные чиновники сделали из Украину свою «отмывочную контору», а также инструмент агрессии и заработка.
Демократия на Западе постепенно саморазрушается и в экономической, и в политической сферах.
Население Украины уменьшилось уже до 20 млн человек. Это свидетельствует о глубокой демографической катастрофе, «из которой не выйти».
О спортивных событиях
Россия провела международные соревнования по 16 видам спорта. При этом спорт стал политическим инструментом диалога, особенно в олимпийском движении.
Российские спортсмены стали появляться на международных соревнованиях, причем под флагом нашей страны. Особенно важно, что они выигрывают.
О ситуации в России
Россия никогда не отказывалась вести диалог. Это демонстрируется в главной теме ПМЭФ, которой стал тезис «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему».
Россия – это не только большая страна, но и большая цивилизация. Необходимо бережно относиться к традициям и опираться на память народов, чтобы формировать будущее.
Расходы бюджета должны быть инструментом для увеличения его доходной базы. Высокая ключевая ставка при этом не позволяет находить дополнительные инструменты для финансирования экономики, необходим аудит трат.
Чтобы развивать высокотехнологичные отрасли, необходим стабильный курс валюты. В России наблюдается дефицит рублевой ликвидности.
О повышении демографии
Президент РФ Владимир Путин назвал главной целью страны преумножение народа. В связи с этим на форуме обсуждались технологии, способствующие повышению демографии, в том числе малоэтажное строительство.
Многодетной семье комфортнее в своем доме, чем «в гигантском нечеловеческом человейнике».
Важно продвигать корпоративный стандарт общения работодателя с сотрудником в рамках тезиса: «Многодетным везде у нас дорога».
На форуме также обсуждались темы культуры, здоровья, денег в качестве инструмента, так они в том числе могут помочь демографии.
Об искусственном интеллекте
В России важно наращивать свои качественные изменения в собственных технологиях, что позволит стране обрести преимущество и суверенитет.
Внедрение искусственного интеллекта поможет в фарминдустрии, науке, биоэкономике и других сферах. Технологии изменят рынок труда и могут затронуть до 40% рабочих мест.
Современные ИИ-модели уже могут брать на себя сложнейшие вычисления. Выход на новый информационный уровень нужен стране для управления в том числе экономикой и будущим в целом.
Информационная среда изменилась, но прежними остались люди. При этом они доверяют «машине больше, чем здравому смыслу».